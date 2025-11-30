رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جزئیات آزمون‌های بخش معارفی و مسابقه های حفظ قرآن کریم نخستین جشنواره سراسری خانواده نظام سلامت را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، جواد باقری‌بیلندی رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام نخستین جشنواره سراسری قرآن و عترت خانواده نظام سلامت با عنوان «خانواده بهشتی» گفت: با پایان مرحله ثبت‌نام، جشنواره وارد بخش اجرایی شده و همۀ دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت موظف شدند، برای اطلاع‌رسانی دقیق به شرکت‌کنندگان، اقدام کنند.

آقای باقری بیلندی افزود: جشنواره در دو حوزه آوایی و معارفی و در قالب ۲۱ رشته طراحی شده است و شرکت‌کنندگان نیز در هفت گروه سنی دسته‌بندی شده‌اند تا همه اعضای خانواده بتوانند در فضایی مناسب با توانایی خود، در جشنواره حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: شرکت در جشنواره برای چهار گروه سنی شامل فرزندان ۱۳ تا ۱۵ سال، فرزندان ۱۶ تا ۱۸ سال، فرزندان بالای ۱۸ سال و همسران اعضای هیئت علمی و کارکنان تعریف شده بود.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت دربارۀ جزئیات آزمون‌های بخش معارفی گفت: آزمون‌های این بخش دوشنبه ۱۷ آذر، غیرحضوری و برخط برگزار خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، آزمون ترجمه سوره مبارکه فتح برای فرزندان ۱۳ تا ۱۵ سال ساعت ۱۳، آزمون ترجمه سوره‌های فتح و لقمان ویژه فرزندان ۱۶ تا ۱۸ سال ساعت ۱۴ و آزمون ترجمه سوره‌های فتح، لقمان و یس مخصوص همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال ساعت ۱۵ برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان از طریق لینک‌های اختصاصی اعلام‌شده وارد سامانه خواهند شد و ورود به آزمون تنها با ثبت کد ملی امکان‌پذیر است.

آقای باقری‌بیلندی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون‌ها توضیح داد: هر آزمون شامل ۵۰ سؤال با مدت پاسخگویی ۳۰ دقیقه است و از لحظه ورود به صفحه سؤالات، شرکت‌کنندگان نیم‌ساعت فرصت دارند به سئوالات پاسخ دهند و استفاده از مرورگر‌های به‌روز گوگل‌کروم یا فایرفاکس برای جلوگیری از بروز خطا توصیه می شود.

وی اضافه کرد: سامانه آزمون امکان بازگشت به پرسش قبلی را می‌دهد، اما توصیه ما این است که شرکت‌کنندگان برای مدیریت بهتر زمان از این کار اجتناب کنند، زیرا قطع و وصل شدن اینترنت یا سرعت پایین ممکن است باعث بروز خطا شود. در صورت قطع اتصال، سامانه اجازه ورود مجدد و ادامه آزمون را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ادامه داد: در پایان آزمون نیز حتماً گزینه «ارسال فرم» انتخاب تا پاسخنامه ثبت نهایی شود در غیر این صورت مسئولیت ارسال نشدن پاسخنامه با شرکت‌کننده است همچنین آزمون نمره منفی دارد.

آقای باقری بیلندی با تشریح مسابقه های آوایی جشنواره، گفت: مسابقه های حفظ قرآن کریم ویژه خانواده نظام سلامت در سه گروه برگزار می‌شود؛ فرزندان ۱۳ تا ۱۵ سال در رشته حفظ ۳۰ سوره آخر قرآن، فرزندان ۱۶ تا ۱۸ سال در رشته حفظ جزء ۳۰ و همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال در رشته حفظ دو جزء به انتخاب شرکت‌کننده، رقابت خواهند کرد. فهرست شرکت‌کنندگان نیز برای بررسی به دانشگاه‌ها ارسال شده و همانند بخش معارفی لازم است اسامی افراد خارج از محدوده شرکت، حذف و اصلاح شود.

وی درباره زمان‌بندی مسابقه ها توضیح داد: رقابت های حفظ قرآن بانوان (همسران) دوشنبه ۱۷ آذر در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود؛ مسابقه های حفظ قرآن بانوان (فرزندان) سه‌شنبه ۱۸ آذر و رقابت های حفظ قرآن آقایان شامل همسران و فرزندان چهارشنبه ۱۹ آذر برگزار خواهد شد. همچنین رقابت ها غیرحضوری و از طریق ارتباط تصویری انجام می‌شود و لینک‌های ورود به سامانه نیز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به تماس مستقیم ستاد اجرایی یا داوران با شرکت‌کنندگان، گفت: شرکت‌کنندگان باید رأس ساعت اعلام شده در سامانه اعلام حضور کنند. برنامه‌ریزی رقابت ها به‌گونه‌ای انجام شده که دانش‌آموزان نوبت صبح و عصر نیز بدون اختلال برای حضور در مدرسه، بتوانند در مسابقه شرکت کنند.

آقای باقری‌بیلندی افزود: امیدواریم این جشنواره بتواند فضای قرآنی گرم و با نشاطی را در میان خانواده‌های نظام سلامت ایجاد کند و برکات قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) شامل حال همه شود.