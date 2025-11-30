نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس: مهم‌ترین نیاز صنایع، تأمین سرمایه پایدار و در گردش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک خنداب و کمجیان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از یکی از صنایع شهر اراک گفت: استان مرکزی، به‌ویژه شهر‌های اراک و ساوه، از قطب‌های اصلی صنعتی کشور به شمار می‌آیند. در اراک، بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور را در اختیار داریم و این موضوع مایه افتخار صنعتگران ماست؛ به‌خصوص کسانی که در حوزه‌های فناورانه مشغول فعالیت هستند.

نادرقلی ابراهیمی افزود: این ظرفیت تخصصی یک امتیاز بزرگ برای شهرستان اراک است و فعالان صنعتی ما با انجام کار‌های مهم، در خدمت جامعه، اقتصاد ملی و تعالی کشور قرار دارند.

ابراهیمی ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، روش‌های حمایت پایدار از صنایع است؛ به‌خصوص با توجه به ناترازی‌های اخیر و افزایش هزینه‌های تورمی که بر بخش تولید، از جمله صنایع، تحمیل شد. مسئله‌ای که امروز اهمیت ویژه‌ای دارد، نوع حمایت‌ها و بسته‌های حمایتی است که دولت باید برای صنایع در نظر بگیرد.

او گفت: برخی کارخانه‌ها در چند مقطع، چند روز یا حتی چند ماه با تعطیلی مواجه شدند؛ اما همچنان موظف به پرداخت بیمه، مالیات، هزینه‌های کارگری و سایر بار‌های مالی بودند که بر دوش سهامداران و مدیران عامل قرار گرفت.

ابراهیمی افزود: در کنار این موارد، مهم‌ترین نیاز امروز صنایع، تأمین سرمایه در گردش و سرمایه پایدار است تا صنعت بتواند به‌صورت مداوم و پایدار به فعالیت خود ادامه دهد.