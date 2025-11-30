چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در مرحله آموزشگاهی ویژه دانش آموزان و دهمین دوره برای معلمان درمدارس استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز گفت: چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در مرحله آموزشگاهی ویژه دانش آموزان و دهمین دوره برای معلمان درمدارس این استان آغاز شد.

فرهاد منظوری با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات همزمان با آغاز هفته قرآن، عترت و نماز در مرحله آموزشگاهی شروع شده است، افزود: هفته بزرگداشت قرآن، عترت و نماز از هشتم تا چهاردهم آذرماه امسال است که می‌تواند به بستری مناسب برای تعمیق باور‌های دینی و تقویت هویت فرهنگی اسلامی در بین دانش آموزان تبدیل شود.

وی شعار هفته قرآن، عترت و نماز در سال ۱۴۰۴ را هر مدرسه یک هیئت دانش‌آموزی؛ هر دانش‌آموز یک مسئولیت الهی عنوان کرد و افزود: هر ساله مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشوردر ۴ مرحله آموزشگاهی، منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

منظوری با بیان اینکه نگاه ترویجی و تعمیق بخشی به برگزاری این مسابقات مهم در واقع افزایش شرکت علاقه‌مندان را در چهلمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز را رقم خواهد زد، عنوان کرد: مسابقات قرآن، عترت و نماز دررشته‌های مختلف برای دانش آموزان در۲ بخش آوایی و پژوهشی در پایه‌های مختلف تحصیلی برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز ادامه داد: در این دوره از مسابقات دانش آموزان دوره ابتدایی پسر در رشته حفظ، قرائت احکام واذان و دختران در رشته حفظ، قرائت واحکام به رقابت می‌پردازند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم می‌توانند در رشته‌های حفظ ترتیبی و حفظ ویژه قرائت ترتیل و تحقیق، احکام، اذان، انشای نماز ، مداحی، تفسیر قرآن یا همان مفاهیم نهج البلاغه صحیفه سجادیه شرکت کنند.

منظوری با اشاره به اینکه برای دانش آموزان دختر فقط رشته مداحی و اذان وجود ندارد، اظهار کرد: سال گذشته ۶۰ هزار دانش آموز این استان در مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن، عترت و نماز شرکت کردند.

وی ادامه داد: مسابقات فرهنگیان هم در سه مرحله منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز تاکید کرد: یکی از بهترین زمینه‌ها برای شکوفایی استعداد‌های دانش آموزان و توانمندسازی فرهنگیان همین مسابقات قرآن، عترت و نماز است، زیرا مسابقات وسیله‌ای است تا حس انس و الفت دانش آموزان در حوزه دین و قرآن پیوند یابد و باور‌ها و اعتقادات آنها توسعه و تعمیق پیدا کند.