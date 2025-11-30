پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از یک یخچال حمل ماهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار نجفی گفت: یک گروه ۳ نفره قاچاق مواد مخدر اقدام به جاسازی یک محموله مواد مخدر در یخچال حمل ماهی از استانهای جنوبی به مقصد همدان کرده بود، که با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان، خودرو مذکور توقیف و در بازرسی از آن ۱۹۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.
او همچنین با اشاره به دستگیری ۲ عضو این گروه قاچاق مواد مخدر افزود: کشفیات مواد مخدر ۸ ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳ درصد افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی استان همدان از مردم خواست، در صورت مشاهده یا کسب اطلاعات درباره نگهداری یا فروش مواد مخدر، با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند، یا با مراجعه حضوری به کلانتریها گزارش دهند.