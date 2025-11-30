به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی تعدادی از اراذل و اوباش که منجر به تخریب یک دستگاه کامیون در شهر لوشان شده بود، گفت: دستگیری این افراد بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهر لوشان پس از تحقیقات نامحسوس و با تعقیب و مراقبت‌های صورت گرفته و اقدامات اطلاعاتی، دو نفر از عاملین اصلی این موضوع را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ویژه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی با تاکید بر اینکه این ارازل و اوباش که با سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی، تهدید، درگیری و تخریب یک کامیون می‌کردند گفت: متهمان ۴۲ و ۲۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.