نخستین دوره «جایزه ملی دستگاههای برتر در حوزه زنان» با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در تحقق عدالت جنسیتی بیستم آذرماه همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) اهدا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته داوری این جایزه متشکل از جمعی از اساتید دانشگاه و نماینده رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و روز مادر است که مسئولیت بررسی دادهها و نظارت بر روند ارزیابی دستگاهها را برعهده دارند.
این جایزه برای نخستینبار و از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اهدا شده و با ایجاد رقابت سالم و شفافیت، نقاط قوت و ضعف عملکرد در حوزه زنان دستگاههای اجرایی روشن میشود و فرصت برای اصلاح و نوآوری در سیاستها و برنامهها فراهم میشود.
علاوه بر آن، معرفی تجربههای موفق، الگویی برای سایر دستگاهها ایجاد میکند و مسیر پیشرفت در توانمندسازی زنان و خانوادهها را تسهیل میکند.