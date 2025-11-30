به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته داوری این جایزه متشکل از جمعی از اساتید دانشگاه و نماینده رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و روز مادر است که مسئولیت بررسی داده‌ها و نظارت بر روند ارزیابی دستگاه‌ها را برعهده دارند.

این جایزه برای نخستین‌بار و از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اهدا شده و با ایجاد رقابت سالم و شفافیت، نقاط قوت و ضعف عملکرد در حوزه زنان دستگاه‌های اجرایی روشن می‌شود و فرصت برای اصلاح و نوآوری در سیاست‌ها و برنامه‌ها فراهم می‌شود.

علاوه بر آن، معرفی تجربه‌های موفق، الگویی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و مسیر پیشرفت در توانمندسازی زنان و خانواده‌ها را تسهیل می‌کند.