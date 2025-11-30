خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از توانیر، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در نشست برخط با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق کشور که با تاکید بر رعایت چارچوب‌های ابلاغی توانیر در مناقصات، کنترل رشد بار مصرف، کنترل‌پذیری پست‌های عمومی، فعال‌سازی لیمیتر‌ها و پیگیری جدی برنامه‌های هوشمندسازی و کنترل‌پذیری برگزار شد، از مدیران عامل شرکت‌های توزیع خواست برای افزایش ۴ برابری نصب کنتور‌های هوشمند آماده باشند.

محسن ذبیحی از رشد شتابان هوشمندسازی مصرف و اجرای مگاپروژه نصب شمارشگر‌های هوشمند طی ۲ ماه اخیر در کشور خبرداد که در این مدت جلسات متعددی با شرکت‌های توزیع نیرو، شرکت‌های کنتورساز، وزارت صمت و ذی‌نفعان این حوزه برگزار شد و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم، از جمله مشخص کردن تعداد کنتور‌های مورد نیاز هر حوزه، اولویت‌بندی‌ها، سازماندهی و تعیین مدل و ساختار همچنین سامانه‌های مورد نیاز برای رصد، پایش و پیگیری اجرای طرح به انجام رسیده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به حدود ۱/۵ میلیون قرارداد موجود در این حوزه گفت: حدود نیمی از این قرارداد‌ها فعال است و بقیه نیز در مرحله تصمیم‌گیری برای فعالسازی قرار دارد.

مناقصه خرید ۵ میلیون کنتور هوشمند

محسن ذبیحی از ابلاغ خرید حدود یک میلیون کنتور هوشمند طی ماه گذشته به شرکت‌های توزیع خبر داد و بیان کرد: مناقصه آنها برگزار و نتیجه دو سوم مناقصات تاکنون مشخص شده و حدود یک سوم هم تا ۲۰ آذر جاری تعیین تکلیف می‌شود. همزمان مناقصه خرید ۲ میلیون کنتور هوشمند در حال انجام است که به‌زودی روی سامانه قرار می‌گیرد همچنین خرید ۵ میلیون کنتور با مدل جدید قراردادی در دست اقدام است و تلاش داریم مناقصه این تعداد را به سرعت آغاز کنیم.

معاون هماهنگی توزیع توانیر اقدامات انجام شده تاکنون را شامل هماهنگی، برنامه‌ریزی و سازماندهی در بخش داخلی همچنین در بخش مناقصات، قرارداد‌ها و شرکت‌های کنتورساز عنوان و پیش‌بینی کرد پس از این مرحله، کار با شتاب جدی‌تری اجرا می‌شود.

محسن ذبیحی در ادامه با تاکید بر ضرورت رعایت اسناد و چارچوب‌های ابلاغی مناقصات از سوی شرکت‌های توزیع افزود: طبق قرارداد‌های اصلاحی و بخش نامه‌های مرتبط با مناقصات و عقد قراردادها، حتما موارد ابلاغی چه در ارتباط با مناقصه کنتور و چه برای سایر مناقصات، به صورت متحد و یکسان در سطح شرکت‌های توزیع رعایت شود و چنانچه خارج از این چارچوب، مناقصه‌ای برگزار یا تغییراتی در چارچوب‌ها اعمال شود، تخلف محسوب شده و حتما پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از شرکت‌های توزیع خواست در صورتی که با کمبود کنتور مواجه شدند، برای تامین فوری نیاز از طریق استعلام، اقدام کنند و بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای کنترل‌پذیری پست‌های عمومی نیز از طریق جمع‌آوری و فروش کابل‌های رابط مسی که به‌طور سنتی در این پست‌ها نصب شده، قابل انجام است.

محسن ذبیحی با اشاره به شرایط خشکسالی و کمبود آب در کشور، اهمیت کنترل بار کشاورزی در تابستان آینده و زمستان امسال را خاطرنشان کرد و گفت: امسال بخش کشاورزی را به‌طور ویژه و با استفاده از داشبورد مدیریتی، کنترل می کنیم و از مدیران عامل شرکت‌های توزیع درخواست داریم به سرعت و حداکثر تا پایان آذر ماه جاری، نسبت به تکمیل کنترل‌پذیری در این بخش اقدام کنند.