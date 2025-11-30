پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر از اجرای موفقیتآمیز اردوی جهادی دامپزشکی با هدف پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی مرادی اظهار داشت: اردوی جهادی با همکاری گروههای مایه کوب دامپزشکی، بسیج سازندگی و سپاه پاسداران، با هدف خدمترسانی به روستاهای کمتر برخوردار و حمایت از دامداران منطقه جهت حفظ و ارتقای سرمایههای دامی برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه جهادی، بیش از هزار رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
مرادی تصریح کرد: علاوه بر واکسیناسیون، عملیات پایش میدانی، معاینه بالینی دامها، ارائه آموزشهای تخصصی و توصیههای بهداشتی لازم و همچنین ضدعفونی واحدهای دامی نیز به صورت گسترده انجام پذیرفت.
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر بیماری تب برفکی را یکی از مهمترین بیماریهای ویروسی و فوقالعاده واگیردار در دامهای زوجسم (مانند گاو، گوسفند و بز) دانست که به دلیل سرعت انتشار بالا، میتواند خسارات اقتصادی سنگینی به بخش دامپروری وارد کند.
وی میگوید: این بیماری با علائمی، چون تب شدید، بروز تاولهای دردناک در دهان و پا، و کاهش شدید تولید شیر و گوشت شناخته میشود و کنترل آن نیازمند اجرای مستمر اقدامات پیشگیرانه جدی است.
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر بر اهمیت واکسیناسیون به موقع و رعایت کامل اصول امنیت زیستی و بهداشتی تأکید کرد و از دامداران خواست: در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک تب برفکی، مراتب را سریعاً به کارشناسان دامپزشکی یا از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند تا اقدامات کنترلی لازم برای جلوگیری از گسترش بیماری، فوراً به اجرا درآید.
استمرار همکاری دامداران با نهادهای دامپزشکی، عامل کلیدی در تضمین سلامت دامها، حفظ سرمایههای دامی و امنیت غذایی پایدار جامعه است.