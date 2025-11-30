فرماندار میاندوآب برلزوم تکمیل ساختمان جدید اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و توسعه زیر ساختهای بخش گردشگری این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر تیموری، فرماندار میاندوآب از ساختمان موقت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان بازدید کرد.

وی هدف از این بازدید را ارزیابی عملکرد، نحوه خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع و همچنین بررسی مشکلات کارکنان عنوان کرد و افزود: انتظار داریم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان به منظور تقویت و توسعه مراکز گردشگری و صنایع دستی اهتمام جدی داشته باشد.

بابایی رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میاندوآب نیز در این بازدید ضمن قدردانی از توجه ویژه فرماندار به حوزه گردشگری و تخصیص اعتبار به این حوزه در کمیته برنامه ریزی شهرستان، گفت: تمام تلاش خود را برای تکمیل ساختمان موزه شهرستان بکار گرفته‌ایم و امیدواریم در کمترین زمان ممکن، پروژه موزه تکمیل و تقدیم مردم فهیم شهرستان شود.