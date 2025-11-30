به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسین یونسی گفت: میزان عملیات تخلیه و بارگیری این بندر در ۸ ماه گذشته یک‌میلیون و ۳۳۰ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به عملکرد بخش صادرات، افزود: در هشت‌ماهه امسال ۳۸۷ هزار تن کالا از بندر انزلی به کشور‌های عضو CIS صادر شده که این بخش نیز ۱۴ درصد افزایش داشته است.

به گفته او، سیمان، مواد ساختمانی، مواد شیمیایی و مواد معدنی عمده اقلام صادراتی این بندر را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان همچنین از جهش قابل توجه ترانزیت در این بندر خبر داد و گفت: در این مدت ۹۲ هزار تن کالای ترانزیتی از بندر انزلی عبور کرده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷۰ درصد افزایش را ثبت کرده است.

حسین یونسی با اشاره به وضعیت تردد شناورها، گفت: در هشت‌ماهه امسال ۴۳۵ فروند شناور وارد بندر انزلی شده‌است که این آمار بیانگر افزایش فعالیت‌های دریایی در این مجتمع بندری است.

وی در ادامه افزود: در حوزه تخلیه و بارگیری کانتینر نیز دو هزار و ۱۸۴ TEU عملیات انجام شده که سهم مهمی در تقویت جریان کالای ورودی و خروجی از این بندر دارد.