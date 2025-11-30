در مراسمی با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان، فرمانده جدید قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این مراسم که در ستاد مرکزی قرارگاه مدینه منوره در بندرعباس برگزار شد، سردار محمدهادی سفیدچیان به عنوان فرمانده جدید قرارگاه مدینه منوره معرفی شد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب در این مراسم با اشاره به بصیرت و شجاعت مردم هرمزگان گفت: قرارگاه مدینه منوره محوری برای انسجام و همبستگی بین آحاد مردم و نیرو‌های نظامی مستقر در منطقه است که موجب افزایش استحکام دفاعی کشور می‌شود.

سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی افزود: هر جا که انسجام و وحدت باشد، خداوند نیز برکت ایجاد می‌کند و این را ما در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه دیدیم که چگونه خداوند به کشور عزیزمان لطف کرد.

وی گفت: دشمن به دنبال تضعیف اراده و انسجام مردم در یک جنگ ترکیبی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است که با تکیه بر خداوند و انسجام و وحدت می‌توانیم با آنان مقابله کنیم.

سردار کرمی افزود: خداوند به ملتی که اهل تلاش و کوشش باشد، با برکت و پیروزی، پاداش می‌دهد.

سردار تنگسیری: سردار مارانی منشا خدمات فراوانی بود

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از خدمات شش ساله سردار مارانی در فرماندگی قرارگاه مدینه منوره گفت: سردار مارانی از همرزمان سردار شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس بودند که با خدمات ارزنده خود ارتباط بسیار خوبی با مردم هرمزگان و استان‌هایی که خدمت می‌کردند، ایجاد کرد.

دریادار علیرضا تنگسیری افزود: مردم هرمزگان چه شیعه و چه سنی زیر سایه رهبر معظم انقلاب اسلامی یک مشت واحد علیه دشمنان هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این مراسم گفت: شروع و پایان هر ماموریتی باید همراه با صدق و راستی باشد.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: خدمت گزاری نیرو‌های دلسوزی مانند سرادار مارانی در استان و کشور فراموش نشدنی است.

استاندار هرمزگان: سپاه و ارتش مکمل هم هستند

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت: ارتش و سپاه به عنوان دو سازمان رزمی کشور، مکمل همدیگر هستند که نمونه آن را در جنگ ۱۲ دوازده روزه دیدیم.

محمد آشوری افزود: اقتدار رهبر انقلاب در هدایت و راهبری کشور در این جنگ ۱۲ روزه، موجب شکل گیری انسجام و سرمایه اجتماعی شد که همه باید برای حفظ این سرمایه تلاش کنیم.

سردار محمد مارانی فرمانده پیشین قرارگاه مدینه منوره نیز در این مراسم با قدردانی از مردم و مسئولان برای همکاری در اجرای ماموریت‌های محوله در این قرارگاه گفت: قدردان مردم هرمزگان و بویژه خانواده معزز شهدا هستم.

سردار سفیدچیان: خلیج فارس را به گورستان دشمنان تبدیل می کنیم

سردار محمد هادی سفیدچیان فرمانده جدید قرارگاه مدینه منوره نیز در این مراسم گفت: آنگونه که رهبر انقلاب فرمودند، اگر دشمن طمعی به آب و خاک کشور ما داشته باشد، خلیج فارس را به گورستان آنها تبدیل می‌کنیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم در قرارگاه مدینه از رویکرد سنتی به سمت رویکرد‌های جدید و فناوری‌های پیشرفته برای ارتقای توان دفاعی حرکت کنیم.

در پایان این مراسم از شماری از خانواده‌های شهدای استان هرمزگان قدردانی و با تکریم سردار مارانی، حکم انتصاب سردار محمد هادی سفیدچیان قرائت و ابلاغ شد.

فرمانده تیپ مکانیزه ۲۰ رمضان و مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب سلامی از جمله سوابق سردار محمد هادی سفیدچیان است.

همچنین در این مراسم سردار جلال احمدی به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه مدینه منوره و سرهنگ کنعانی زادگان به عنوان فرمانده یگان محمول دریایی این قرارگاه معرفی شدند.

بیشتر بخوانید؛ خدمت رسانی سپاه پس از حادثه در بندر شهیدرجایی

قرارگاه مدینه منوره یکی از قرارگاه‌های ده گانه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

این قرارگاه نزدیکترین قرارگاه زمینی سپاه پاسداران به تنگه هرمز است و رزمایش‌های متعددی را با محوریت نبرد زمینی در این منطقه انجام داده است.

یگان‌های حوزه سرزمینی قرارگاه مدینه در استان های، هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر قرار دارد.