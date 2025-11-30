به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیر جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: این اراضی پیش از هرگونه عملیات ساخت‌وساز آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

کیان‌فر کاظمی گفت: ۲۹۶ هکتار از اراضی خالص و درجه‌یک کشاورزی ساوجبلاغ که در آستانه تغییر کاربری و آماده‌سازی برای ساخت یک شهرک غیرمجاز قرار داشت، با اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌های متولی، آزادسازی شد و به وضعیت اولیه بازگشت.

وی افزود: این اراضی که جزو بهترین زمین‌های زراعی منطقه محسوب می‌شوند، توسط افراد سودجو در حال آماده‌سازی برای احداث واحد‌های مسکونی بود که با ورود به‌موقع یگان حفاظت اراضی، هرگونه عملیات عمرانی متوقف و مستحدثات اولیه جمع‌آوری شد.

کاظمی افزود: پس از اجرای کامل مراحل قانونی و اعاده وضعیت، عملیات کشت گندم در این اراضی آغاز شده و زمین بار دیگر به چرخه تولید و تأمین محصولات اساسی بازگشته است.

کاظمی از همراهی اهالی منطقه در ارائه اطلاعات به‌موقع قدردانی کرد و گفت: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در حفاظت از خاک حاصلخیز و امنیت غذایی کشور دارد.