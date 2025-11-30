پخش زنده
سرعت غیرمجاز عامل اصلی بیش از نیمی از تصادفات منجر به فوت در محورهای برونشهری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: بیشترین درصد تصادفات ناشی از رعایت نکردن سرعت مطمئنه ست.
سرهنگ علی مولوی افزود: در محورهای دوطرفه بدون مانع و خطکشی مناسب، افزایش سرعت بهویژه هنگام سبقت گرفتن یکی از مهمترین علل تصادفهای مرگبار تبدیل شده است.
وی گفت: بسیاری از رانندگان با تصور کنترل کامل بر خودرو وارد محدودههای پرخطر میشوند، اما در شرایط اضطراری، زمان واکنش آنها کافی نیست.
رئیس پلیس راه استان گفت: پلیس راه با تجهیز محورهای پرخطر به سامانههای ثبت تخلف و گشتهای سیار، با رانندگانی که با بیاحتیاطی جان دیگران را به خطر میاندازند برخورد قاطع خواهد کرد.