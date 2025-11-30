پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سهمیه کارت سوخت به کارت ملی افراد منتقل شود، سوخت گیری شفاف خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ارتباط زنده با خبر ساعت ۱۴ با بیان اینکه انتقال سهمیه کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو، یکی از پنج سیاست غیرقیمتی در قانون بودجه امسال است، گفت: بالغ بر ۴۰ درصد سوخت گیری با کارت سوخت جایگاهها بدون اینکه هویت اشخاص مشخص باشد، انجام میشود به همین خاطر مهمترین ویژگی این قانون، ایجاد شفافیت در سوخت گیری است.
مالک شریعتی نیاسر ادامه داد: در واقع یکی از اهداف مصوبه اخیر دولت درباره بنزین نیز کاهش استفاده از کارت جایگاهها است و ما معتقد هستیم اگر قانون بودجه امسال و انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی اشخاص انجام شود، استفاده از کارت سوخت جایگاهها صفر خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای این قانون میتواند به ایجاد زیرساختهای لازم برای اختصاص سهمیه انرژی به خانوارها کمک کند.
طبق گفته این نماینده مجلس، اجرای این قانون که باید از انتهای تیرماه ۱۴۰۴ شروع میشد، با تاخیر چندماه روبهرو است و انتظار می رود آیین نامه آن در اولین جلسه هیئت وزیران ابلاغ شود و وزارت نفت و اقتصاد این قانون را اجرایی کنند.