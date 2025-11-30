با استمرار شرایط اضطرار آلودگی هوا در اصفهان، دستگاه‌های اجرایی نظارت بر منابع آلاینده را افزایش دادند که نتیجه آن اخطار به ۷۷ کارگاه و مهر و موم تعدادی واحد متخلف بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در ۱۰ روز گذشته به علت شرایط جوی شاهد پایداری مطلق جوی و افزایش غلظت آلاینده ها، کاهش کیفیت دید و میدان دید در اصفهان و شهر‌های مجاور بودیم که با برگزاری نشست کمیته اضطرار شرایط آلودگی هوا، تمهیداتی مصوب شد.

منصور شیشه فروش اجرای طرح زوج و فرد تردد کردن خودرو‌ها از در منازل، فعالیت نکردن یا کاهش فعالیت ۵۴ صنعت در فهرست آلاینده‌ها با نظارت ناظران محیط زیست، پایش کارگاه‌ها و صنایع از جمله تولید آجر و زغال سنگ، ممنوعیت فعالیت‌های ساختمانی و معادن و تأکید بر توزیع سوخت پاک در بیش از ۳۶۰ جایگاه سوخت از جمله این مصوبه‌ها بود.

وی اضافه کرد: محدوده طرح جامع کاهش آلودگی هوا، شهر اصفهان و هشت شهر اطراف به علت داشتن کارخانه‌های زیاد و ترافیک سنگین را شامل می‌شود و محدودیت‌ها معمولا در این مناطق مصوب و اعمال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: طبق اعلام پیش بینی هواشناسی از فردا دوشنبه ۱۰ آذر شاهد عبور موج‌های ضعیف خواهیم بود و به تدریج شاهد کاهش آلاینده‌های هوا و در اواخر هوا بارش‌های ضعیفی را در استان اصفهان داشته باشیم.