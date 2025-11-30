پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان از مدیران گفت: هدف ما سنگ اندازی و مچ گیری نیست بلکه هشدارهای سازمان جنبه پیشگیرانه دارد و حمایت از مدیران شجاع و سختکوش از راهبردهای دوره تحول و تعالی است.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هماندیشی با رئیس هیئت عامل ایمیدرو و مدیران صنایع معدنی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای معدنی برجسته در جهان است، خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی کارشناسان، کشور دارای ۶۸ نوع ماده معدنی و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است؛ اما سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها یک درصد است که به هیچوجه با ظرفیتهای موجود تناسب ندارد.
ذبیح الله خدائیان با تأکید بر شرایط تحریمی کشور و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، از عدم بهرهبرداری متناسب از ظرفیتهای بیبدیل معدنی ایران انتقاد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وضع نامطلوب ماشینآلات معدنی را از موانع اساسی توسعه معادن عنوان و تصریح کرد: در حالی که بسیاری از کشورها با بهرهگیری از تجهیزات هوشمند و کممصرف به استخراج میپردازند، ما همچنان از ماشینآلات مستعمل استفاده میکنیم.
ذبیح الله خدائیان با اشاره به حذف محدودیت واردات تجهیزات نو در برنامه هفتم، خواستار مدیریت جدی و تحول در این حوزه شد.
وی بهرهمندی برخی معادن از یارانههای سنگین انرژی را از عوامل سودآوری غیرواقعی این واحدها دانست و تأکید کرد: این وضع باید بهصورت اصولی ساماندهی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خامفروشی منابع معدنی کشور را چالش جدی دانست و گفت: در برخی سنگهای معدنی کشور، عناصر نادر و ارزشمند نهفته است، اما امکان تفکیک و فرآوری آنها وجود ندارد؛ در حالی که کشورهایی مانند چین همین مواد را از ایران وارد کرده و با فناوریهای پیشرفته، همه عناصر آن را استخراج میکنند.
آقای خدائیان با نقد سلطه نگاه دولتی بر اقتصاد تصریح کرد: باوجود واگذاریهای گسترده طی دهههای اخیر، همچنان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت یا بخشهای شبهدولتی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به احکام برنامه هفتم تأکید کرد: صندوقهای بازنشستگی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی و همچنین سهام شرکتهای وابسته به خود هستند.
ذبیح الله خدائیان خاطرنشان کرد: اگر معدن بناست جایگزین نفت شود، باید میدان را برای بخش خصوصی واقعی و سرمایهگذاران توانمند باز کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جلوگیری از ایجاد انحصار در پهنههای معدنی گفت: افرادی که توان مالی و فنی ندارند، نباید با اتکای به رانت، محدودههای اکتشافی را تصاحب کرده و آن را حبس کنند.
ذبیح الله خدائیان، کمبود زیرساختهای حمل و نقل ریلی در معادن را موجب افزایش هزینه های این بخش بیان کرد و افزود: توسعه زیرساخت ریلی در حوزه معدن ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نبود شایستهسالاری در انتصابات معدنی را معضل جدی برشمرد و افزود: مدیریت در حوزه معدن نیازمند دانش و تجربه عمیق است و بدون توجه به شایستهسالاری، ارتقای این بخش ممکن نیست.
ذبیح الله خدائیان همچنین اجرای جدی ماده ۲۴۱ قانون تجارت – ممنوعیت عضویت همزمان افراد در چندین هیئتمدیره – را ضروری دانست و اعلام کرد: سازمان بازرسی با بخشنامهای موضوع را بهصورت دقیق در دست بررسی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد پنجره واحد الکترونیکی اظهار کرد: سرمایهگذار نباید میان دهها دستگاه سرگردان باشد، همه دستگاهها موظفاند از طریق سامانه ملی صدور مجوزها پاسخگو باشند.
ذبیح الله خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود، اکتشاف را بخش مهمی از عملیات معدنکاری برشمرد و افزود: سازمان زمینشناسی یکی از بخشهای زیربنایی صنعت معدن بویژه در حوزه شناسایی ، اکتشاف و تولید داده های پایه زمین شناسی است، این سازمان به دلیل محدودیتهای بودجهای مورد بیتوجهی قرار گرفته است. حال آنکه طبق برنامه هفتم، تمام دادههای پایه معادن باید در اختیار عموم قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وضع عوارض صادرات مواد معدنی را عاملی برای کاهش رقابتپذیری شرکتهای ایرانی دانست و افزود: در شرایطی که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه کنند، شاهد آن هستیم که صادرکنندگان به انحاء مختلف از رفع تعهدات ارزی خودداری میکنند.
ذبیح الله خدائیان با انتقاد از رهاسازی پهنههای معدنی پس از پایان کار و عواقب زیست محیطی عملیات معدنکاری ادامه داد: تخریب راههای روستایی و بیتوجهی به زیرساختهای منطقه موجب تبدیل مردم بومی به معارضان محلی میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خودبه هزینه کرد نادرست اعتبارات مسئولیت های اجتماعی معادن و صنایع معدنی تأکید کرد: اعتبارات مسئولیت اجتماعی ملک طلق مدیرعامل نیست و هزینهکرد نادرست آن، مسئولیت شرعی و قانونی دارد.
آقای خدائیان هشدار داد: مصرف این منابع برای تجهیز دفاتر یا تخصیص خودرو به دستگاهها از مصادیق انحراف و قابل برخورد است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بی توجهی به برخی معادن از جمله زغالسنگ و بوکسیت افزود: در حالی که کشور واردات زغالسنگ دارد، برخی معادن غنی کشور رها شدهاند.
ذبیح الله خدائیان همچنین از دخالت برخی دستگاهها در پهنههای معدنی بدون اکتشاف یا نظارت لازم انتقاد کرد و گفت: وزارت صمت در این زمینه مسئولیت نظارتی تام دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دخالت غیرقانونی برخی مقامات محلی در روندهای معدنی را غیرقانونی دانست و افزود: واحدهای صنعتی، سرمایه ملی هستند و ملک آن استان محسوب نمیشوند.
ذبیح الله خدائیان با بیان اینکه طبق قانون در شرایط مشابه اولویت با نیروهای بومی توانمند است گفت: استفاده از نیروی کمکیفیت بهواسطه بومیبودن، تضییع بیتالمال است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اصرار برخی افراد برای عقد قرارداد با یک شرکت خاص بیان کرد: اگر هدف صیانت از بیتالمال است، باید مزایده شفاف برگزار شود تا توانمندترین شرکت انتخاب شود.
آقای خدائیان با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان از مدیران گفت: هدف سنگ اندازی و مچ گیری نیست بلکه هشدارهای سازمان جنبه پیشگیرانه دارد و حمایت از مدیران شجاع و سختکوش از راهبردهای دوره تحول و تعالی است.
در پایان نشست، آقای خدائیان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری گسترده با ایمیدرو، به معاون امور تولیدی سازمان مأموریت داد کارگروه مشترک با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) را تشکیل دهد.
در ابتدای این نشست که با حضور معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مدیران ارشد ایمیدرو و صنایع معدنی کشور برگزار شد، رئیس ایمیدرو، حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور را «فرصتی ارزشمند برای بخش معدن» دانست و بر لزوم همکاریهای ساختاری در مسیر توسعه این صنعت تأکید کرد.
مسعود سمیعینژاد با بیان اینکه همکاری نزدیک سازمان بازرسی با بخش معدن میتواند به نتایج درخشان در اجرای سیاستهای توسعهای منجر شود، درخواست تشکیل کارگروهی مشترک با حضور مدیران مرتبط در سازمان بازرسی، ایمیدرو و در صورت لزوم شرکتهای تابعه را مطرح کرد.
به گفته آقای سمیعی نژاد، مأموریت این کارگروه بررسی روندها و فرایندهای مرتبط با حمایت از سرمایهگذاری، اجرای سیاستهای برنامه هفتم، رعایت مقررات و پشتیبانی از مدیران در تصمیمگیریهای شجاعانه خواهد بود.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: این کارگروه میتواند پیش از بروز مشکلات، تصمیمسازی و تصمیمگیری دقیق انجام دهد تا در آینده با حجم بالای پروندههای احتمالی مواجه نشویم.
آقای سمیعی نژاد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه معدن باید جایگزین نفت شود، گفت: تحقق این راهبرد مستلزم توجه جدی به توسعه، سرمایهگذاری و ایجاد فضای امن برای صاحبان سرمایه است.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ضمن قدردانی از حمایتها، راهنماییها و رویکرد حلمسئله سازمان بازرسی کل کشور، ابراز امیدواری کرد که در دوره اخیر، شاهد جهش در سرمایهگذاری معدنی و صنایع معدنی باشیم.
در پایان، آقای سمیعی نژاد، گزارشی از فعالیتهای ایمیدرو در راستای برنامه هفتم توسعه و مشکلات این حوزه ارائه کرد.
در ادامه نشست نیز مدیران صنایع معدنی مشکلات و چالشهای خود را مطرح کردند.