همزمان با ایام سالروز تصویب قانون اساسی، نشست «بازخوانی و ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱۱ آذر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجموعه سرچشمه، این نشست با حضور سید احمد حبیب نژاد، معاون قانون اساسی دولت سیزدهم، محمد بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و علیرضا زادبر، پژوهشگر تاریخ معاصر، به سه محور «سیر تاریخی تدوین قانون اساسی»، «نقش مردم در تدوین قانون اساسی» و «موانع اجرای قانون اساسی» میپردازد.
این نشست روز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار میشود.
جهت ثبت نام در این نشست میتوان به سایت مجموعه سرچشمه مراجعه کرد.