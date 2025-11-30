به زودی قرار داد خواهر خواندگی اصفهان و کربلا منعقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه‌ی صد و نودوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در جلسه امروز درخواست عقد تفاهم‌نامه خواهر خواندگی بین اصفهان و کربلا بررسی شد که این لایحه نیز به تصویب رسید تا در آینده نزدیک شاهد امضای این تفاهم‌نامه باشیم.

علی صالحی ادامه داد: در جلسه امروز همچنین لایحه چاپ دو کتاب تاریخی با عنوان ایران و حکمرانان ترک و جستار‌هایی در باب تاریخ هنر معماری در اصفهان بررسی و با موافقت اعضا مقرر شد، هر کدام از این کتاب‌ها در هزار جلد شمارگان به چاپ برسد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: امروز لایحه مربوط به نرخ پیشنهادی بهای خدمات سازمان حمل و نقل بار برای ناوگان بدون پروانه و مجوز نیز مطرح که مقرر شد که این موضوع مجدد به کمیسیون تلفیق برگردد، تا موارد تکمیل در جلسات آینده در صحن علنی شورا مطرح شود.