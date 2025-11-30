به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس زندان و رئیس شورای حل اختلاف شعبه ۶ شهرستان لنجان گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری و برقراری صلح و سازش و بازگشت زندانیان به آغوش گرم خانواده، با تلاش کارکنان شورای حل اختلاف زندان، پرونده محکوم مالی ۱۰ میلیاردریالی با توافق با شاکی پایان یافت.

عبدالرسول سلیمیان افزود: در این پرونده شاکی از ۴۶۰ میلیون تومان از بدهی خود گذشت و زندانی در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.

وی ادامه داد: با اجرای پویش مهر فاطمی در آبان و آذر از طریق شورای حل اختلاف زندان، ۳۳ پرونده با صلح و سازش مختومه شد و منجر به آزادی ۱۹ نفر از پرونده و ۶ نفر آزادی قطعی شد.