به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان گفت: با توجه به تصمیمات در جلسه کارگروه و پیش بینی اداره هواشناسی مبنی بر گذر موج ناپایدار از جنوب غرب و کاهش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی با شاخص ناسالم برای گروه‌های حساس و نیز گزارش مرکز بهداشت استان در زمینه بیماری آنفولوآنزا، مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها، مدارس استثنایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان طبق روال، از فردا حضوری خواهد بود.

وی افزود: همچنین اجرای طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج وفرد در شهر اصفهان مطابق با سال های قبل در محدوده ترافیکی شهر اصفهان از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ اجرایی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام داشت: با توجه به تداوم آلودگی هوا در شهر اصفهان و شهرهای واقع در محدوده منطقه مرکزی استان لازم است همچنان اقدامات لازم در پیشگیری از آتش زدن بقایای گیاهی، ضایعات و زباله‌ها، و نیز عملیات خاکبرداری، قیرکاری و دیگر فعالیت‌های که منجر به ایجاد گرد و خاک و آلودگی گردد به عمل آید.

وی توصیه کرد: شهروندان به خصوص افراد بیمار و آسیب‌پذیر ضمن رعایت اصول خود مراقبتی و بهداشتی در برابر آلودگی هوا و بیماری آنفولوآنزا و خودداری از سفرهای درون شهری غیر ضروری ، در محیط‌های باز در شهرهای صنعتی و بزرگ و پر ترافیک فعالیت ورزشی نداشته باشند .