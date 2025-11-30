به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری و عرضه دخانیات قاچاق در ۲ واحد صنفی مطلع شدندو موضوع را بررسی کردند.

سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به این واحد‌های صنفی اعزام و موفق شدند ۱۱ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار و ۴۰ عدد ویپ که همگی قاچاق و بدون مدارک قانونی و معتبر بودند را کشف کردند.

وی ارزش دخانیات قاچاق کشف شده را یک میلیارد و صد میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای ۲ متصدی متخلف این واحد‌های صنفی پرونده تشکیل شد و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفتند.