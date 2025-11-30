پخش زنده
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل با اشاره به نگرانیهای ایران درخصوص بازیگران ثالث از جمله آمریکا و کارشکنیهای احتمالی آنان در روند روابط دو کشور گفت: نباید اجازه دهیم اعتماد و دوستی تاریخی بین دو کشور توسط عناصر ثالث خدشهدار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، ابوالفضل عمویی دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بینالملل، امروز (یکشنبه، ۹ آذرماه) در دیدار با گریگور هاکوبیان، سفیر جمهوری ارمنستان در تهران، بر اراده جدی ایران برای توسعه و ارتقای روابط دوجانبه تأکید کرد.
آقای عمویی در این دیدار که با هدف بررسی آخرین تحولات روابط دو کشور از جمله روابط پارلمانی برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه ارمنستان در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، روابط دو کشور را مبتنی بر پایههای مستحکم تاریخی، فرهنگی و تمدنی خواند و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر، روابط ایران و ارمنستان از روندی پویا برخوردار بوده و سیر صعودی داشته است.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با بیان اینکه روابط دو کشور بخشهای متنوعی را در بر میگیرد، از رایزنیهای مستمر مقامات دو کشور استقبال کرد و افزود: ارتباط مقامات در سطح مطلوبی قرار دارد و اراده ما توسعه همکاری در همه ابعاد است.
ایران و ارمنستان به بازیگران ثالث اجازه کارشکنی در روابط دوجانبه را نمیدهند
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوعات منطقهای، بر حمایت ایران از برقراری صلح و ثبات پایدار در قفقاز جنوبی تأکید و اعلام کرد: صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد حمایت ایران است.
آقای عمویی همچنین به نگرانیهای ایران درخصوص بازیگران ثالث از جمله آمریکا و کارشکنیهای احتمالی آنان در روند روابط دو کشور اشاره کرد و افزود: نباید اجازه دهیم اعتماد و دوستی تاریخی بین دو کشور توسط عناصر ثالث خدشهدار شود.
سفیر ارمنستان در تهران: هرگونه آسیب به ایران، پیامدهای مستقیم برای ارمنستان دارد
گریگور هاکوبیان نیز در این دیدار با تشکر از مواضع حمایتی ایران، بر عزم دولت متبوع خود برای توسعه همهجانبه روابط با تهران تأکید کرد و همکاریهای پارلمانی را عاملی مهم در تحکیم مناسبات دو کشور دانست.
وی با اشاره به اینکه ایران دوست دیرینه و متحد طبیعی ارمنستان است، تأکید کرد: ارمنستان هیچگاه از اقداماتی که آسیبی به ایران برساند، حمایت نخواهد کرد زیرا هرگونه آسیبی به ایران، پیامدهای مستقیمی برای ارمنستان خواهد داشت.
سفیر ارمنستان در تهران با اشاره به فعالیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان، اظهار داشت: کارگروههایی برای بررسی روابط اقتصادی، مسائل مرزی، افزایش حجم تردد و همچنین احداث پل دوم تشکیل شده و در سطوح بالا در ارمنستان در حال پیگیری هستند.
آقای هاکوبیان همچنین از سفر موفق آقای پزشکیان رئیسجمهور کشورمان، به ارمنستان در مردادماه سال جاری یاد و ابراز امیدواری کرد: با درک متقابل، ابهامات و چالشهای موجود در روابط دو کشور رفع شود و از ظرفیت روابط خوب پارلمانی برای تحرک بخشی به مناسبات دوجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهرهبرداری شود.