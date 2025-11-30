مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمان گفت:با اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدید پذیر در استان، کرمان رتبه اول در رفع ناترازی انرژی و توسعه ساختگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهدی مبشر با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور، گفت: بر اساس دستور استاندار و پیگیری‌های معاون عمرانی، در استان کرمان حدود ۸۴۰ پروژه در حوزه انرژی تجدید پذیر تعریف شده که تاکنون ۲۷۱ مگاوات آن به بهره‌برداری و حدود ۸ هزار مگاوات دیگر در دست اجرا است.

وی افزود: این آمار کرمان را به استان اول کشور در رفع ناترازی انرژی و توسعه ساختگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر تبدیل کرده است.

وی همچنین با اشاره به همکاری و همدلی میان ۲۵ فرمانداری و ۸۵ شهرداری استان کرمان ادامه داد: این هماهنگی موجب شده کرمان در موضوع مناسب سازی شهری نیز رتبه نخست کشور را از آن خود کند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمان یکی از مهم‌ترین اقدامات سال ۱۴۰۳ را تهیه و تصویب طرح جامع شهر کرمان برشمرد و گفت: این طرح چند سال متوقف مانده بود و در این دوره بازنگری و تصویب شده است.

مبشر همچنین از انجام مطالعات و رفع نقاط پر تصادف، تصویب طرح BRT برای نخستین بار در شهر کرمان و فعال‌سازی ۱۹ سامانه هوشمند در رینگ اطراف شهر که سال‌ها غیرفعال بوده‌اند؛ خبر داد و تصریح کرد: تأمین اعتبار و خرید ۴۰ دستگاه دوربین لیزرگان برای استفاده پلیس، پیگیری تعهدات باقی‌مانده دولت پیشین در حوزه مسکن مهر و مسکن ملی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و سرعت گرفتن اجرای پروژه‌های عمرانی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.