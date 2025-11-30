به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی در جاده به یک دستگاه ایسوزو مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران در بازرسی از تانکر کامیون، مقدار هفت هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.