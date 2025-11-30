در نشست مشترک مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اجرای برنامه ملی مهارت‌آموزی در ۱۰۰ محله هدف با محوریت آموزش‌های دیجیتال، آمایش‌محور و اشتغال‌زا مورد توافق قرار گرفت.

تفاهم شرکت بازآفرینی و فنی‌وحرفه‌ای برای توسعه آموزش‌های مهارتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با غلامحسین محمدی رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، چارچوب اجرایی «طرح ملی آموزش مهارت‌محور در ۱۰۰ محله» نهایی شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد: این طرح با تکیه بر مراکز فنی‌وحرفه‌ای و الگوهای آمایش سرزمینی، مسیر ایجاد اشتغال پایدار در سکونتگاه‌های غیررسمی را هموار می‌کند.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به خلأ مهارتی جوانان ۱۴ تا ۲۵ سال گفت آموزش‌های هیبریدی و گواهینامه‌های معتبر می‌تواند این فاصله را کاهش دهد.

در این نشست، توسعه زیرساخت آموزش دیجیتال در شهرهای مشهد، سنندج و شیراز از اولویت‌های دو سازمان عنوان شد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز تأکید کرد: ۱.۵ میلیون هنرستانی ظرفیت ارزشمندی برای پیوند آموزش مهارتی با بازار کار دارند.

طرفین توافق کردند استعدادهای محلات محروم شناسایی شد و در نزدیک‌ترین مراکز مهارتی تحت پوشش قرار گیرند.

عبدالرضا گلپایگانی، رشد حاشیه‌نشینی ناشی از مهاجرت و بحران‌های منطقه‌ای را یادآور شد و محله مرادآباد چابهار را نیازمند اقدام فوری دانست.

از دیگر محورهای نشست، طراحی نظام پایش آموزش‌ها و اجرای برنامه مکان‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی بود.

غلامحسین محمدی بر اهمیت مهارت‌های اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های مرتبط با دیتاسنترها تأکید کرد.

وی گفت: توجه به نسل جوان، ضامن بهره‌وری نیروی انسانی و لازمه همکاری عمیق‌تر با شرکت بازآفرینی شهری است.