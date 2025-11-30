دادستان دیوان محاسبات کشور در حاشیه اولین جلسه هیئت عمومی دیوان برای تصویب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ گفت: سطح اول گزارش تفریغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در تیرماه سال جاری تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و امروز نیز در نخستین جلسه هیئت عمومی، تبصره (۱) این قانون بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در این جلسه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه انتشار اوراق اسلامی و اخذ تسهیلات خارجی بررسی شد، افزود: با تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بند‌هایی از این قانون که فاقد عملکرد بوده یا با انحراف از قانون مواجه بوده‌اند، مشخص شده است.

آقای محمدی خاطرنشان کرد: پس از تصویب گزارش تفریغ بودجه، هرگونه انحراف از قانون بودجه به دادسرا ارسال و رسیدگی می شود.

دادستان دیوان محاسبات کشور افزود:در صورت احراز تخلف دستگاه‌های اجرایی، پرونده به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.