کارکنان جهاد کشاورزی یزد، بهرهبرداران بخش کشاورزی و گروههای مردمی، اقدام به برگزاری پویش پاکسازی خاک و جمعآوری زباله در اراضی کشاورزی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این برنامه با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از خاک، کاهش آلودگیهای محیطی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت خاک در امنیت غذایی و توسعه پایدار اجرا شد.
در جریان این پویش، علاوه بر جمعآوری زبالههای رها شده، کارگاههای آموزشی کوتاهمدت نیز برای کشاورزان و دانشآموزان برگزار شد.
این پویش با استقبال مردم برگزار و مقرر شد برنامههای مشابه در طول سال نیز ادامه یابد تا فرهنگ حفاظت از خاک به یک رفتار پایدار در جامعه تبدیل شود.
شفیعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: خاک سرمایهای ملی و غیرقابل جایگزین بوده و حفاظت از آن نیازمند مشارکت همگانی است. اجرای چنین پویشهایی میتواند گامی مؤثر در راستای کاهش تهدیدهای زیستمحیطی و تقویت مسئولیت اجتماعی باشد.