امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نشست رئیس مجلس با مدیران مسئول رسانه‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹- ۱۵:۲۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
گسترش ویروس آنفلوانزا
گسترش ویروس آنفلوانزا
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
معوقات سایپا همچنان ادامه دارد
معوقات سایپا همچنان ادامه دارد
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
خبرهای مرتبط

آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی

آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی‌شود

تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت

برچسب ها: قالیباف ، مدیران رسانه ها ، رئیس مجلس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 