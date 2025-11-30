رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از کیفیت خودرو‌های تولید داخل و روند اجرای قانون هوای پاک گفت: با وجود تأکید قانون بر خروج خودرو‌های فرسوده، سیاست‌های فعلی تأثیر کافی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سمیه رفیعی، اعلام کرد که آلودگی هوا اکنون دیگر محدود به شهر‌های بزرگ نیست و حتی استان‌هایی مانند مازندران نیز امسال شرایط کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. رفیعی با اشاره به نقش کیفیت سوخت و خودروها، افزود: به‌رغم الزام قانونی برای اسقاط هم‌زمان با تولید و واردات خودرو، مقررات اجرایی به‌گونه‌ای تنظیم شده که عملاً فرسوده‌ها در چرخه باقی می‌مانند.

این نماینده مجلس تعداد خودرو‌های فرسوده کشور را حدود ۲۲ میلیون دستگاه عنوان کرد و گفت: این ناوگان فرسوده هم مصرف سوخت بالاتری دارند و هم آلایندگی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند؛ به‌طوری که حداقل پنج لیتر مصرف بیشتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، فشار مضاعفی بر تولید سوخت باکیفیت وارد کرده است.

به گفته او، حتی خودرو‌های صفر کیلومتر داخلی نیز در ارزیابی‌های مراکز معاینه فنی، مصرف استاندارد را کسب نمی‌کنند.

رفیعی با اشاره به اعتراض اخیر رئیس‌جمهور نسبت به روند اسقاط خودرو‌ها گفت: اعلام خروج ۳۶۰ هزار خودروی فرسوده یا حتی هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار دستگاه در برنامه هفتم، با حجم ۲۲ میلیون خودروی در حال تردد تناسب ندارد و اثرگذاری چندانی بر کاهش آلودگی نخواهد داشت.

وی همچنین با استناد به آخرین سیاهه انتشار سال ۱۴۰۱ یادآور شد: بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران از منابع متحرک ناشی می‌شود، در حالی که در شهر‌هایی مانند اراک، سهم منابع ثابت بیشتر است و هر شهر باید متناسب با الگوی آلایندگی خود برنامه‌ریزی کند.

رئیس فراکسیون محیط زیست درباره تعطیلی مدارس گفت: این اقدام راهکاری برای کاهش آلودگی نیست و فقط برای کاهش آسیب‌پذیری شهروندان در روز‌های آلوده اجرا می‌شود. او تأکید کرد که تشکیل کمیته اضطرار باید به موقع انجام شود تا شهروندان درباره تعطیلی یا دورکاری دچار بلاتکلیفی نشوند.

رفیعی در پایان با اشاره به محدودیت‌های سازمان هواشناسی در پیش‌بینی وضعیت جوی، از وابسته کردن تصمیمات مهم کمیته اضطرار به پیش‌بینی‌های ۹۶ ساعته انتقاد کرد و خواستار ارتقای تجهیزات و اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری شد.