به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده بسیج ناحیه مقاومت امام صادق (ع) اصفهان گفت: این نمایشگاه باحضور ۵۶ پایگاه بسیج از نهم تا یازدهم آذر هر روز صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۲۰ پذیرای اقشار مختلف مردم اصفهان است.

سرهنگ محمدرضا قاسمیان افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی دستاورد‌ها و خدمات بسیج به جامعه و معرفی برترین‌های بسیج با هدف تشویق و ایجاد انگیزه در بین بسیجیان درحال برگزاری است.

وی گفت: در این نمایشگاه غرفه‌های خوشنویسی، هنر‌های تجسمی، اجرای نمایش، سرود، معرفی فعالیت‌های فرهنگی، معرفی اساتید هنر، معرفی اساتید شعر و معرفی مولفین کتاب حضور دارند.

فرمانده بسیج ناحیه مقاومت امام صادق (ع) اصفهان ادامه داد:معرفی برنامه‌های تربیتی در قالب حلقه‌های صالحین و گشت‌های رضویون و معرفی دیگر دستاورد‌ها و فعالیت‌های بسیج نیز از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است.