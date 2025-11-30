پخش زنده
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی محمدعلی نائینی را به سمت رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن حکم صادره به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای علی محمد نائینی (زید عزّه)
یومالله نهم دیماه، که به تصریح رهبر حکیم انقلاب اسلامی، یک روز فراموش ناشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی است، تبلورِ سِیری متعالی از بصیرتِ نافذ، ایمانِ عمیق و میثاقِ وثیق ملتِ سرافرازِ ایران با آرمانهای اصیلِ انقلاب شکوهمند اسلامی و تجدید میثاق با ولایت است. این روز بزرگ، فصلی ماندگار در مقابله هوشمندانه مردم با توطئههای تیره و تارِ فتنه گران داخلی و دسیسههای خارجی و فرامرزی به شمار میرود و به مثابه یک آیین رفتاریِ حکیمانه، عمقِ ولایتمداریِ مردم بیدار و انسجامِ ساختاریِ نظامِ اسلامی را در مواجهه با شدیدترین چالشهای سیاسی و امنیتی، به نمایش گذاشت.
نظر به ضرورتِ تبیینِ عالمانه و ژرفاندیشانه ابعادِ متکثر این حماسه و لزومِ نهادینهسازیِ دلالتهای کلان و بنیادین آن در لایههای فکریِ نسلهای حاضر و آتی و با تأکید بر اهمیتِ غنابخشی به محتوای گفتمانی، تقویتِ روحیه آگاهیبخش و بصیرتافزا و تحکیم اتحاد مقدس ملت ایران و ارتقاءِ سرمایه اجتماعیِ ملی و همچنین با عنایت به سوابقِ درخشانِ علمی، تعهدِ و تجاربِ حضرتعالی؛ بدینوسیله به عنوان «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» منصوب میگردید.
انتظار میرود با بهرهگیریِ حداکثری از ظرفیتهای علمی و معرفتی و استفاده از ظرفیتهای رسانهایِ نوین، ضمنِ همافزاییِ ساختاری با کلیه ارکانِ نظام و نهادهای ذیربط و همچنین تعاملِ پویا و مستمر با نخبگان، صاحبنظران و حلقههای میانیِ جامعه با تولید و تدوین محتوایی فاخر، بدیع و واجدِ اِتقانِ فکری، نقشِ تعیینکننده و تاریخیِ این روز را تحلیل و پیامدهایِ ژرفِ سیاسی، فرهنگی و هویتی آن را تبیین نموده؛ بستر بازنمایی و پژواک ارتباط ایمانی و روح ولایتمداری و تقویت وحدت، همدلی و انسجام اقشار مختلف مردم فراهم گردد.
محمد حسین موسی پور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی