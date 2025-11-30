پخش زنده
برخورد یک شناور با قایق صیادی در آبهای روستای دوستکو شهرستان قشم، موجب جان باختن یک صیاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار قشم گفت: در این حادثه که دیشب در محدوده آبهای غرب جزیره قشم و بوموسی رخ داد، یک تن دیگر که ملوان قایق صیادی مفقود شد.
حسین امیر تیموری افزود: جسد متوفی با کمک صیادان محلی که در منطقه بودند، به ساحل منتقل شد.
وی گفت: تلاشها برای یافتن صیاد مفقود شده ادامه دارد.
به گفته شاهدان عینی یکی از قایقها شوتی بود که پس از برخورد با شناور صیادی، بلافاصله از محل حادثه فرار کرده و تا این لحظه هیچ نشانی از آن یافت نشده است.