به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار قشم گفت: در این حادثه که دیشب در محدوده آب‌های غرب جزیره قشم و بوموسی رخ داد، یک تن دیگر که ملوان قایق صیادی مفقود شد.

حسین امیر تیموری افزود: جسد متوفی با کمک صیادان محلی که در منطقه بودند، به ساحل منتقل شد.

بیشتر بخوانید؛ نجات ۴ صیاد هرمزگانی از شرایط اضطرار

وی گفت: تلاش‌ها برای یافتن صیاد مفقود شده ادامه دارد.

به گفته شاهدان عینی یکی از قایق‌ها شوتی بود که پس از برخورد با شناور صیادی، بلافاصله از محل حادثه فرار کرده و تا این لحظه هیچ نشانی از آن یافت نشده است.