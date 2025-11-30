پخش زنده
همایش نیروگاههای خورشیدی برای صنایع استان یزد با هدف ایجاد تعامل سازنده میان صنایع و نهادهای دولتی و فراهمکردن بستر مناسب برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غفوری دبیر اجرایی انجمن ساتبا گفت: در این همایش که بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی استان یزد و نمایندگان ارگانهای مهم از جمله استانداری، شرکت توزیع برق یزد، برق منطقهای و شرکت شهرکهای صنعتی حضور داشتند، موضوعات فنی، اقتصادی و قانونی مرتبط با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.
معرفی مدلهای وزارت نیرو برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بررسی خرید تضمینی برق و عرضه در تالار سبز بورس انرژی، امکان تهاتر صنایع و خودتأمینی برق، معافیتهای خاموشی برای صنایع و برنامههای ویژه نیروگاههای خانگی پشتبام و توسعه از طریق پلتفرمهای حمایتی دولت از محورهای اصلی این همایش بود.
مسئولان حاضر در این نشست بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و توانمندی شرکتهای یزدی در حوزه ساخت، تأمین و اجرای طرحهای فنی تأکید کردند.