به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غفوری دبیر اجرایی انجمن ساتبا گفت: در این همایش که بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی استان یزد و نمایندگان ارگان‌های مهم از جمله استانداری، شرکت توزیع برق یزد، برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی حضور داشتند، موضوعات فنی، اقتصادی و قانونی مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

معرفی مدل‌های وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بررسی خرید تضمینی برق و عرضه در تالار سبز بورس انرژی، امکان تهاتر صنایع و خودتأمینی برق، معافیت‌های خاموشی برای صنایع و برنامه‌های ویژه نیروگاه‌های خانگی پشت‌بام و توسعه از طریق پلتفرم‌های حمایتی دولت از محور‌های اصلی این همایش بود.

مسئولان حاضر در این نشست بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و توانمندی شرکت‌های یزدی در حوزه ساخت، تأمین و اجرای طرح‌های فنی تأکید کردند.