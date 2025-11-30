مسلم عسگری هنرمند آشیقی زنجان درگذشت، هنر آشیقی، هنر بیان سخنان نغز، پندآموز و واگویی مسائل اجتماعی، سیاسی، عرفانی و مذهبی با زبان شعر و موسیقی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرحوم استاد مسلم عسگری اجرا‌های متعدد بین المللی در کشور‌های مختلف داشت این هنرمند برجسته موسیقی آشیقی متولد ۱۳۱۷ در زنجان است.

مجموعه اشعار آشیق پیشکسوت زنجان استاد مسلم عسگری با عنوان «ائل آشیغی» اواخر سال ۱۳۹۹ در تهران و توسط انتشارات ۱۱۴ در قطع وزیری به چاپ رسید که شامل انواع قالب‌های شعر ترکی شامل اوستادنامه، قوشما، گرایلی، غزل، جیغالی تجنیس و وجودنامه است.

به تازگی نیز کتاب «آشیق مسلم‌دن خاطره‌لریم» (خاطراتم از آشیق مسلم) روایتی از زندگی و فعالیت‌های هنری آشیق مسلم عسکری تألیف محمد رزاقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ادبیات ترکی منتشر شده بود.

طبق برنامه اعلام شده مراسم خاکسپاری این مرحوم روز شنبه هشتم آذرماه ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه در آرامستان زنجان برگزار شد.

آشیقی هنر داستان و افسانه گویی، سرایش شعر و ترانه، خوانندگی و نوازندگی، بداهه پردازی و مجلس گردانی است.

استاد آشیق مسلم عسگری (دده موسلوم) با بیش از نیم قرن اهتمام، از اساتید به نام هنر فاخر آشیقی در ایران بود.