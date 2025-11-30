به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ۷ روز به آغاز بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ باقی مانده است.

بنا بر اعلام اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی، بازی‌های های پارآسیایی جوانان به میزبانی دبی برگزار می‌شود و استان مرکزی در این رویداد ۶ نماینده دارد.

فاطمه اشتری در رشته پارا تنیس روی میز، امیرعلی احمدی در رشته پاراتنیس روی میز، امیرعلی حسن‌بیگی در رشته دوومیدانی، علیرضا کمیجانی مربی تیم پاراشنا، و محمدطا‌ها یارمحمدی و امیرمهدی یوسفی در رشته بسکتبال باویلچر ۳ نفره در بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ از استان مرکزی حضور دارند.