

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال را به شرح زیر اعلام کرد:

آنتونیو آدان، رامین رضاییان، عارف غلامی، سامان فلاح، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب فولاد خوزستان:

حامد لک، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، علی نعمتی، سینا اسدبیگی، احسان محروقی، سینا مریدی، گوستاوو بلانکو، یوسف مزرعه، محمد قریشی و محمدعلی کاظمی.