پخش زنده
امروز: -
ترکیب تیم فوتبال برای مصاف با فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال را به شرح زیر اعلام کرد:
آنتونیو آدان، رامین رضاییان، عارف غلامی، سامان فلاح، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقینیا، یاسر آسانی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.
ترکیب فولاد خوزستان:
حامد لک، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، علی نعمتی، سینا اسدبیگی، احسان محروقی، سینا مریدی، گوستاوو بلانکو، یوسف مزرعه، محمد قریشی و محمدعلی کاظمی.