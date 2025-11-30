۱۶۰ دانش آموز مرودشتی در قالب کاروان راهیان نور، به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دانش آموزان بسیجی شهرستان مرودشت در سفر سه روزه و با چهار دستگاه اتوبوس به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

قرار است این ۱۶۰ دانش آموز از مناطقی همچون شلمچه، هویزه، علقمه و معراج شهدا بازدید کنند.

اردوی کاروان راهیان نور با هدف آشنایی نسل جوان با فداکاری‌های رزمندگان دفاع مقدس برگزار شده است.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.