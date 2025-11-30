پخش زنده
استاندار زنجان بر تسریع در اجرای زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن ثمین۳ و پاسخگویی دستگاهها به متقاضیان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛صادقی در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن ثمین۳ با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای زیرساختهای این طرح از دستگاههای اجرایی خواست تا با همکاری مؤثر و پاسخگویی شفاف، روند آمادهسازی محدوده را تسهیل کنند.
وی همچنین با اشاره به لزوم خدمترسانی مؤثر به شهروندان، مقرر کرد ادارهکل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، در چارچوب قوانین نسبت به درخواستهای متقاضیان پاسخگو باشند.
استاندار با اشاره به اهمیت طرح های نهضت ملی مسکن در تأمین نیازهای استان، خواستار تسریع در روند انجام تعهدات و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای خدماترسان شد تا موانع موجود در مسیر اجرای طرح هرچه سریعتر برطرف شود.
در این جلسه، دستگاههای اجرایی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، برنامههای پیشِرو را نیز تشریح کردند.