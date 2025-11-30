پخش زنده
جانشین قرارگاه شیمیایی پدافند غیرعامل کشور از ساماندهی و امن سازی مراکز پر خطر در کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کارگروه ساماندهی و امن سازی مراکز پر خطر استان برگزار شد ودر این نشست وضعیت ایمنی شرکتها کارخانجات و صنایع پر خطر استان بررسی شد.
اقای کریمی مدیرکل پدافند غیرعامل استان گفت: با وجود استفاده گسترده از مواد شیمیایی در صنایع استان به ویژه در صنایع بزرگ متاسفانه تجهیزات سی بی ارام در حوزه مقابله کنترل و به ویژه درمان بیمارستانی اسیبهای ناشی از سوانح شیمیایی در استان وجود ندارد که امیدواریم با حمایت سازمان پدافند غیرعامل کشور این تجهیزات برای استان کرمان تهیه شود.
اقای ذوالقدر جانشین قرارگاه شیمیایی پدافند غیر عامل کشور هم در این نشست گفت:همه صنایع و همینطور شرکتهای شهرکهای صنعتی که با مواد خطرناک در ارتباطند و از انها استفاده میکنند وباید در زمینه ایمنی، ساماندهی و شناسنامه دار کردن این مواد و پاسخ به تهدیدات شیمیایی احتمالی امادگی لازم را داشته باشند وتجهیزات مناسب را تهیه کنند.
وی درمورد وضعیت استان در حوزه امن سازی مراکز پرخطر شیمیایی گفت:خوشبختانه مراکز پرخطر در کارگروه استان شناسایی شدهاند و در مرحله نخست برنامه ریزی برای مصونسازی و ایمن سازی این مراکز و در مرحله بعد انتقال این مراکز پرخطر به بیرون از شهرها و مراکز جمعیتی در حال انجام است.