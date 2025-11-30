حمایت از فناوری و کشاورزی در رویداد ملی «تا ثریا»
دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی «تا ثریا» گفت: مردم، سرمایهگذاران و فعالان حوزه کشاورزی و فناوری با مشارکت خود، دستاوردهای فناورانه را به فرصتهای اقتصادی تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ نائینی، دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی «تا ثریا»، در جمع خبرنگاران در پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به رفع دغدغههای جذب سرمایهگذار و حمایت از فناوران استان گفت: با برپایی رویداد تا ثریا تلاش شد تا فضایی امن و مطمئن برای ارائه دستاوردهای فناوران فراهم شود.
وی با بیان اینکه فناوران باید بدون دغدغه در عرصه تولید حضور یابند افزود: جریانسازی، شبکهسازی و بهرهبرداری از ظرفیتهای کشاورزی حائز اهمیت است.
دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی «تا ثریا» تصریح کرد: رویداد ملی تا ثریا در مازندران با محوریت صنایع تبدیلی کشاورزی زیر نظر بسیج علمی و فناوری مازندران برگزار میشود و تلاش بر این است که با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از تولید و ضرورت توجه به پیشرفتهای علمی زمینه برای برپایی رویداد فراهم شود.
وی گفت: در شرایط دشوار کنونی، توجه ویژهای به حمایت از فناوران صورت گرفته و هدف اصلی این رویداد آن است که فناوریهای نوین کشور به دست صنعتگران برسد و در چرخه تولید و اقتصاد عملیاتی شود.
نائینی همچنین بیان کرد: ۶ صندوق فناوری استانی همراه با سازمان جهانی کشاورزی و وزارت بهداشت و علوم پزشکی در این رویداد حضور دارند و منابع و تسهیلات قابل توجهی در اختیار شرکتکنندگان قرار میدهند.