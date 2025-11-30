پخش زنده
ووشوکاران استان قم با کسب ۷ مدال رنگارنگ در رقابتهای انتخابی تیمهای ملی خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش تایلو (فرم)، پرهام سعادترضایی در رده نونهالان با کسب دو مدال نقره در فرمهای تایچیچوان و تایچیجین درخشید. همچنین محمدسعید محمدی در رده جوانان موفق شد مدال طلای چانگچوان و مدال نقره دائوشو را به دست آورد.
در بخش ساندا (مبارزه) نیز، امیرحسین حداد در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید. محمد یوسف عاصمآبادی در وزن ۶۰ کیلوگرم و امیرمحمد اکبریمقدم در وزن ۶۵ کیلوگرم هر کدام مدال برنز را از آن خود کردند.
این رقابتها در بخشهای تالو و ساندا، ویژه ردههای نونهالان و جوانان، در ورزشگاه شهید پورشریفی تبریز برگزار شد.