کارگروه محیط زیست و خدمات عمومی دهیاریهای کشور به میزبانی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در حاشیه این نشست با بیان اینکه استان یزد در خیلی از زمینهها تجربیات خوبی دارد، گفت: طرحهای مشارکتی، بهره گیری از مشارکت مردم، شکل گیری و استقرار تعاونی دهیاریها تجربیات خوبی است که میتوان از آن در کل کشور بهره گرفت.
زیارتی با بیان اینکه مشارکت مردم یزد در ایجاد درآمد پایدار، طرحهای توسعه دهیاریها و اجرای طرحهای درآمدزا مطلوب است، افزود: در نظر داریم در سفر دو روزهی خود به یزد این ظرفیتها را با سایر استانها به اشتراک بگذاریم.
در نشست امروز با حضور کارشناسانی از استانهای یزد، مازندران، قم، خوزستان، همدان، هرمزگان، قزوین و چهارمحال و بختیاری در خصوص محیط زیست و خدمات عمومی دهیاری ها، تفکیک از مبدا در حوزه پسماند و همچنین ساماندهی ماشین آلات و خودروهای فرسوده در اختیار دهیاریها بحث و تصمیم گیری شد.