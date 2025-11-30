

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرار داد علیرضا منصوریان و با باشگاه فوتبال الطلبه عراق امروز در بغداد نهایی شد، منصوریان در لیگ برتر عراق تنها نخواهد محمد خرمگاه دستیار سال‌های گذشته اش هم تنها ایرانی همراه سرمربی الطلبه خواهد بود. به علت تعطیلی لیگ و جام حذفی عراق منصوریان دوشنبه برای پیگیری کار‌های شخصی به تهران باز خواهد گشت و از جمعه با حضور در عراق هدایت این تیم را بر عهده خواهد گرفت.

تمرینات تیم دهم لیگ برتر فوتبال عراق از شنبه آینده زیر نظر منصوریان آغاز می شود و این احتمال وجود دارد به جز خرمگاه یک نفر دیگر هم از ایران به کادر منصوریان در الطلبه اضافه خواهد شد.