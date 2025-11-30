مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذر به دلیل عملیات عمرانی در محدوده مازندران مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، داریوش باقرجوان گفت: با توجه به اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد محور کرج-چالوس در محدوده استان مازندران، این محور از دهم تا نوزدهم آذر بسته خواهد شد.

باقرجوان افزود: برنامه انسداد در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ١٩ و روز‌های چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ است.

‌وی افزود: طی این مدت ورود به این محور از کرج فقط برای تردد محلی و تا کندوان امکان‌پذیر است و رانندگانی که قصد سفر به شمال دارند؛ از محور‌های جایگزین سوادکوه و هراز استفاده کنند.