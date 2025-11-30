پخش زنده
مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعلام کرد: امروز آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی سرایداران وزارت آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، داوطلبان تا پایان امروز میتوانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و همچنین مندرجات اصلاحیه و داشتن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبتنام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند و یا اگر قبلا ثبتنام کردهاند، امکان ویرایش نیز فراهم شده است.
کانال رسمی مرکز آزمون در پیامرسانها هم از طریق @hrtcir در دسترس است.
همچنین شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (۶ خط) پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.
این آزمون روز جمعه ۲۸ آذر برگزار میشود.