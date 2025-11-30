به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، داوطلبان تا پایان امروز می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات اصلاحیه و داشتن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، امکان ویرایش نیز فراهم شده است.

کانال رسمی مرکز آزمون در پیام‌رسان‌ها هم از طریق @hrtcir در دسترس است.

همچنین شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (۶ خط) پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.

این آزمون روز جمعه ۲۸ آذر برگزار می‌شود.