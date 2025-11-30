پخش زنده
برنامهریزی برای نصب ایستگاههای شتابنگار نسل جدید در مناطق لرزهخیز استان و راهاندازی سامانه پاسخ سریع به زلزله کلید خورد.
این جلسه تخصصی با حضور مهندس نعمتینژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع و مهندس یوسفی، رئیس اداره مدیریت بحران اداره کل راه و شهرسازی مازندران و نمایندگان مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، ایستگاههای جدید شتابنگاری با تمرکز بر نواحی واقع بر گسلهای مهم استان از جمله گسلهای شمال البرز، خزر و بهشهر، طی دو هفته آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
همچنین توافق شد اولین ایستگاه شتابنگار دانهول (درونچاهی) در شهر ساری به عنوان یکی از کانونهای مهم لرزهخیز نصب شود که نقش مؤثری در افزایش دقت شبکه پایش خواهد داشت.
تأمین انرژی ایستگاهها از طریق پنلهای خورشیدی و ایجاد دفتر منطقهای شمال کشور از دیگر موضوعات مصوب این جلسه بود که اجرای آن مشروط به تأمین اعتبار توسط استان است.
این پروژهها در راستای ارتقای شبکه ملی شتابنگاری زلزله و تقویت زیرساختهای پایش لرزهای در نقاط پرخطر استان مازندران اجرا خواهد شد.