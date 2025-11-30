مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خراسان رضوی، از یادمان شهدای گمنام در اردوگاه شهید رجایی باغرود و دانشکده کشاورزی نیشابور بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: بر لزوم فضاسازی، جذابیت‌ بخشی و برنامه‌ریزی فرهنگی مستمر در این اماکن تأکید دارم.

ابوطالب جوان افزود: نیشابور با داشتن حدود ۳۱ شهید گمنام، یکی از شهرستان‌های پیشرو در استان است این سرمایه عظیم معنوی باید با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد فضایی جذاب و آرامش‌بخش، بیش از پیش در معرض دید و معرفی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای زنده نگاه داشتن یاد شهدا و تأثیرگذاری بر زائران، به ویژه جوانان، پیشنهادات و اقدامات زیر باید در دستور کار قرار گیرد.

جوان گفت: فضاسازی و نشانه‌گذاری ،نصب تابلو‌های راهنما و یک چراغ یا نور سبز برقرار بر مزار شهید گمنام به گونه‌ای که از فواصل دور قابل رؤیت باشد تا مردم به سمت آن هدایت شوند.

وی افزود: ایجاد فضای معنوی تجهیز محیط اطراف مزار با امکاناتی مانند قفسه‌های قرآن و کتاب، موکت، صندلی و المان‌های مناسب برای ایجاد محیطی خلوت برای دعا، ذکر و خواندن نماز.لازم است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی فرهنگی مستمر و اجرای منظم برنامه‌های فرهنگی از قبیل صبحگاه و شامگاه عید گمنام، ذکر و دعا، قرائت قرآن و گل‌آرایی به منظور زنده نگه داشتن فضای معنوی و مقام شهید است.

وی بیان کرد: در طرح «خادم الشهدا»: پیش‌بینی شود تا افرادی از پرسنل خود اردوگاه یا گروه‌های بازدیدکننده، به صورت زمان‌بندی شده، مسئولیت خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی فرهنگی در این مکان را بر عهده بگیرند.

جوان گفت: توجه ما به اقتضائات بومی است و برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس نیاز‌های محلی و ظرفیت‌های بومی هر شهرستان انجام شود.

جوان تأکید کرد: هدف نهایی این است که هر بازدید کننده‌ای، حتی برای ۵ یا ۱۰ دقیقه، با توقف در این فضا احساس آرامش کند و تحت تأثیر معنویت موجود قرار گیرد، نه اینکه مانند برخی مجالس، با حس بی‌تفاوتی از آن عبور کند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان در پایان با اشاره به گذرا بودن عمر و فرصت خدمت، گفت: از تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط درخواست می شود در اجرای این طرح های فرهنگی و عمرانی سرعت و جدیت بیشتری به خرج دهند و کار‌ها را به تعویق نیندازند.

وی افزود: دستورالعمل‌های لازم برای اجرایی‌ سازی این پیشنهادات در قالب یک برنامه ملی و کشوری به زودی به اردوگاه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.