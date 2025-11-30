فرایند نام‌نویسی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری عمره برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان، از امروز (یکشنبه ۹ آذر) در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اعزام‌های عمره در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده از ۲۷ آذر تا دهه سوم بهمن ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و دارندگان فیش‌های عمره با اولویت‌های اعلام شده «به تناسب هر استان» می‌توانند با مراجعه به سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir برای ثبت‌نام در کاروان‌های موردنظر خود اقدام کنند.

براساس برنامه‌ریزی اولیه، در اعزام‌های عمره ماه‌های رجب و شعبان، حدود ۶۰ هزار نفر با ۲۷۰ پرواز راهی سرزمین وحی خواهند شد.