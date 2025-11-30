وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: تقویت این بخش می‌تواند تاب‌آوری صنایع را در برابر ناترازی انرژی در ماه‌های آینده و سال آینده به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سید محمد اتابک در نشست با تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه صنعت، صنف، معدن و بازرگانی با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از تولید و موافقت اعضای کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی، گفت: برخی صنایع در آذرماه از محدودیت‌های انرژی معاف شده‌اند و این تصمیم می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر روند تولیدات صادرات‌محور و حفظ سهم صنایع ایرانی در بازار‌های جهانی داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت دولت و توان بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: توسعه انرژی‌های پاک، تاب‌آوری صنایع را در برابر ناترازی انرژی در ماه‌های پیش‌ِرو و سال آینده به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار پیگیری و استقرار سازوکار صحیح صدور کارت‌های بازرگانی بر اساس قوانین و مقررات تجاری شد.

در این نشست نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن جوانان، اتاق اصناف و جمعی از صاحبان صنایع، مسائل مرتبط با تولید و تجارت را با وزیر صمت مطرح کردند.