مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: پیگیری سند تحول بنیادی و برنامه ریزی برای میزبانی برنامه ایران جان از اولویت‌های کاری در مرکز سهند است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ایوب نصیری گفت: با توجه به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی مدیریت شبکه استانی بار سنگینی است تا تصویری در خورشان آذربایجان شرقی منعکس کنیم.

ایوب نصیری با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت:ایرانیان هم اکنون در میانه ۴ جنگ شامل جنگ اقتصادی که سالهاست با تحریم‌های مضاعف کاهش ارزش پول ملی را هدف گرفته‌اند، جنگ فرهنگی که طی آن زندگی عفیفانه را مورد هجمه قرار داده‌اند، جنگ نظامی که در جنگ ۱۲ روزه نمود و ظهور پیدا کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری دشمن آمد، کتک خورد و برگشت و جنگ روایتها مظلومانه اما پر قدرت ایستاده است.

نصیری ادامه داد: صدا و سیما با الگوی حاکمیتی و جامع با یک الگوی منحصر به فرد به عنوان میدان دار جنگ روایتها مسئولیت سنگینی دارد و باید تمام توان خود را در آنتن به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه معنی جدیدی از رسانه ملی شکل گرفت در این جنگ همه پای کار آماده بودند، هر کسی که مطلبی در فضای مجازی در دفاع از ایران و ایرانی منتشر می‌کرد به عنوان بازوی رسانه ملی بود ادامه داد:در این جنگ دیوار‌ها برداشته شد اکنون رسانه ملی یک اداره نیست ترکیبی از خود مردم و اداره است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی پیگیری سند تحول بنیادی، برنامه ریزی برای میزبانی برنامه ایران جان را از اولویت‌های کاری خود در مرکز سهند برشمرد و گفت: ایران جان بهترین فرصت برای بازنمایی و معرفی ظرفیت‌ها و چالش‌های استان در سطح ملی خواهد بود.

نصیری از نماینده ولی فقیه و استاندار خواست تا مدیران اجرایی استان را برای باز کردن فضای نقد پای کار بیاورند چرا که رسانه بدون نقد رسانه بدون مشتری است.

وی با اشاره به پیشینه آذربایجان شرقی در دفاع از کشور نیز گفت:در باب وفاداری مردم آذربایجان شرقی نسبت به ایران همین بس که مردم آذربایجان سردار‌ها داده‌اند، اما هنوز هم استوار فریاد می‌زنند آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی و این نماد وفاداری مردم آذربایجان شرقی است.

وی زبان محلی و تیم تراکتور سازی را از ظرفیت‌های مهم آذربایجان شرقی معرفی کرد و گفت: علی رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته هنوز همه ظرفیت‌های این خطه قهرمان پرور معرفی نشده است و وظیفه ما معرفی این ظرفیت هاست.

نصیری با اشاره به زبان محلی گفت: نگاه ما به زبان محلی فرصتی که در سپهر فرهنگ ایران آذربایجان همیشه درخشیده است و ما باید توجه داشته باشیم که در کنار صادرات کالا باید صادرات فرهنگ نیز انجام دهیم.

مدیر کل جدید صدا و سیما در خصوص ظرفیت تیم تراکتور نیز گفت: طرفدار تیم تراکتور بوده و هستم این تیم متعلق به مردم آذربایجان است و حضورش در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا باعث افتخار ماست و هم راستا با این ظرفیت بزرگ در ورزش قهرمانی نیز حضور پر رنگ خواهیم داشت.

ایوب نصیری از مدیران باسابقه حوزه رسانه و مدیریت اجرایی کشور است و مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم، قائم‌مقام معاونت سیاسی همچنین سرپرست خبرگزاری صدا و سیما را در کارنامه کاری خود داشته است.